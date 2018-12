Fede Bal reveló por qué alejó su vida sentimental de la TV

En cuanto a cómo se generó ese antes y después, contó: "Fue un click interno, personal. Ningún consejo de nadie; el laburo me fue llevando a un lugar así. Si estás presentando una película en Los Angeles -por el programa de televisión que se emite en el canal Magazine-, no podés estar peleándote con Polino y De Brito".

Y añadió: “Después de tener noviazgos tan públicos y expuestos, necesité alejarme un poco de la tele y de los escándalos. Enfoqué mi carrera hacia otro lado, que no va de la mano de los escándalos amorosos y todo este tipo de cosas que sí viví en oto momento. También estoy más grande y no me gustaba la imagen que estaba dando y que me devolvía la tele”.

¿Podrá con su genio?

