Fede Bal y su crítico estado de salud: "No me siento bien"

“Cuando recibí la noticia fue el golpe más grande que recibí en la vida. Él es muy fuerte, y me enseñó a que le pierda miedo a la palabra cáncer”.

Siguiendo su relato, Carmen bromeó acerca de cómo una de las promesas que ella le hacía al joven ahora se terminó dando vuelta: “Cuando me contó que tenía cáncer me dijo enseguida ‘vamos a Disney’, porque yo siempre le decía que si yo llego a tener cáncer, antes del tratamiento vamos a Disney. Siempre lo jodía con eso, y ahora el que tiene cáncer es él”.

En otro pasaje del reportaje, Barbieri reconoció que muchas personas se mostraron preocupadas por Fede, pero que él está “asombrado” porque Marcelo Tinelli no le envió ningún mensaje, pese a que en otros momentos el productor acompañó a la familia. “‘Estoy tan asombrado de que Tinelli no me llamó ni una vez. Me llamó todo el mundo mamá, y Marcelo no’, me dijo. Yo le dije que debe estar ocupado, y él me dijo ‘pero me llamó toda la gente, trabajé tantos años con la productora’. Le extrañaba porque se fija quién lo llama y quién no. Lo llama Mirtha, Graciela Borges, él no puede creer que la gente rece por él”, detalló.

