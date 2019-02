“Lo que empezó a pasar difirió mucho de lo que dijo un declarante, tanto que pensé que pasó otra cosa y yo no lo sabía. Como respeto la honestidad, me quede callada hasta saber todo. Todos los que somos padres sabemos los valores que le inculcamos a los hijos y que a veces se mandan macanas y nos da vergüenza y tenemos que pedir perdón, entonces dije que es lo que iba a hacer, porque soy una mujer de bien y a ellos los eduque con valores”, remarcó.

"Solo pido piedad, prudencia y que cese el odio. No ilustren con la palabra motochorro"

“Yo estoy mucho en mi casa…y cuando me entero finalmente de todas las declaraciones y todo lo que decían que pasó, no tenían nada que ver con la barbaridad que armaron los medios, no todos, tampoco quiero ser injusta”, aclaró.

“Hubo una carnicería, la cosas fueron diferentes a las que sucedieron, y en el medio hay gente con problemas psiquiátricos, y se pueden llegar a hacer una panzada”, advirtió.

Pais pidió perdón si su hijo faltó el respeto, y reveló el motivo del arma de juguete que llevaba. “Él no termina de entender la gravedad del asunto. A él lo cagaron a trompadas hace 4 días, y bajo mi absoluto desacuerdo, decidió tener una pistola de balines para asustar a los agresores”, contó.

Federica cerró su testimonió apuntando nuevamente contra los medios de comunicación. “Hay cosas que no se están haciendo como corresponden. Yo solo pido piedad, prudencia y que cese el odio. No ilustren con la palabra motochorro y muestren gente robando, hay otro relato”, concluyó.

Más tarde, en diálogo con Nosotros a la mañana (El Trece), Pais habló vía WhatsApp con Tomás Dente, y volvió a decir que los medios la destrozaron y que armaron un circo de la causa. “Están metiendo todo en una coctelera y parece una carniceria. Hay que parar un poco este desastre que están haciendo, muchos medios desinformando. Quiero pedir que informen con seriedad”, reiteró.

Federica también habló con Reynaldo Sietecase en La Inmensa Minoría (Radio con vos), e insistió en que se analice bien la causa, que se deje de titular con la palabra motochorro. Aseguró que Dante no tenía nada robado encima y que no tiene antecedentes.

"No pude hablar con él. No pude salir de mi casa. Estoy recibiendo una catarata de odio que no termino de entender. Todos los que tenemos hijos adolescentes pasamos por lo mismo. Dante tiene los conflictos lógicos de cualquier adolescente", sentenció.

"Si Dante es culpable de algo por supuesto va a hacerse cargo y yo soy la primera que va a estar ahí", añadió.

Por otra parte, la periodista Andrea Taboada dio a conocer en Los Ángeles de la Mañana que Pais no pudó dormir en toda la noche, que cree Octavio Laje (el hijo de un diplomático que fue detenido junto a Dante) no es buena compañía para su hijo y que ya está siendo asesorada por abogados.

