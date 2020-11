Federico Gattoni nueva figura del San Lorenzo

No le pesó la camiseta en su debut, quizás haya sido porque la viste desde hace más de diez años. Federico Gattoni tuvo su estreno en Primera en La Paternal y no solo cumplió, sino que además fue la figura de San Lorenzo y del partido. “Sabíamos que iba a ser muy peleado y no fue el partido que esperábamos, ni se nos dio el resultado”, arrancó el pibe que jugó de primer marcador central, como ladero de Alejandro Donatti.