Una vez más Eduardo Feinmann llamó la atención con una polémica declaración. En su programa de radio Rivadavia, el conductor de A24 vinculó el aborto con la vacuna rusa para prevenir el coronavirus al argumentar por qué no se aplicaría una de las 25 millones de dosis de Sputnik V que el gobierno argentino le compró al país que comanda Vladimir Putin con el fin de combatir la pandemia.

"Si una mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo, puede matar a un bebé dentro de su panza, a mí no me pongan la rusa obligatoriamente", sentenció el conductor, a lo que uno de sus colegas remató: "Y vos no estás matando a nadie".

https://twitter.com/elcancillercom/status/1324331626734772224 Feinmann (@edufeiok): "Si una mujer puede matar a un bebé dentro de su panza, a mí no me pongan la rusa obligatoriamente". pic.twitter.com/JK1S30ePC0 — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 5, 2020

El miércoles, Feinmann también generó polémica al relacionar la vacuna rusa con la actualidad política argentina en el pase de A24 con Jonatan Viale. “Pensaba, no sé por qué a veces hago asociaciones libres. Y pensando, tanto hablamos de la vacuna... la Corte terminó de vacunar a la República”, arrancó diciendo.

“Ah, bueno. Cómo juntaste”, replicó Viale al periodista y abogado, que siguió criticando a los jueces de la Corte Suprema por determinar que los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi no eran definitivos que podían seguir en esos puestos mientras se abre un concurso para ocupar esas vacantes

Luego, Feinmann apuntó contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. “Logró inmunidad. Si vos te ponés la vacuna, el virus no te ataca. Y si te ataca, no pasa nada. El virus para Cristina son las causas judiciales. Son pesadas y el camino es la cárcel”, disparó el conductor.

“Logró, con la vacuna de la Corte, inmunidad. Ahora tiene vía libre”, añadió, afirmando también que la dirigente posiblemente haya “celebrado con champagne” el fallo de la Corte Suprema. “Tanto hablamos de la vacuna y la Corte terminó vacunando a la República”, remarcó.