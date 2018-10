“Tremenda basura humana!!! La “asesina planera” que mató a Sheila”, escribió Feinmann en su Twitter, junto a un video de la mujer, en el que se mostraba preocupada por la desaparición de su sobrina, cuando ella sabía que la pequeña estaba muerta.

Apoyo: Muchos usuarios coincidieron en la postura del conductor.

“Creo que es innecesario que acote que es planera!!”; “Qué tiene que ver que cobre un plan con que haya matado a alguien”; “Lo de planera no te parece que no tiene nada que ver???? Es de esos conceptos que te alejan más y más del periodismo”; “Planera?? Te fuiste al carajo! Peor es decirse PRO VIDA”; “Qué carajo tiene que ver que cobraba un plan? Ahora todos los que cobran planes son asesinos? Dejá de hacer el jueguito de vincular los planes sociales a la delincuencia. Mala leche” y “Esta tipa es tremenda basura como vos y tu periodismo berreta, Feinmann. Qué correlación hay entre una ayuda estatal y un asesinato?”, fueron algunos de los comentarios que circularon en la red.

En tanto, lejos de indignarse, muchos usuarios apoyaron su postura. “Saquen los planes de una vez. Si cuesta votos no importa. Basta de mantener vagos. Se muere de hambre quien quiere en Argentina”; “Hartos de planeros delincuentes extranjeros”; “La Década Ganada” y “Cuándo van a sacar los planes. Quiero un gobierno con huevos, no de palabras, si no de hechos. Extranjeros afuera, delincuentes afuera”, escribieron algunos usuarios que siguen fielmente al periodista.