Feliz noticia para Luli Fernández: anunció que va a ser mamá

Hijo es un ser que dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darles los mejores ejemplos y, de nosotros, aprender a tener coraje. Si!, eso es! Ser madre o padre es el mayor acto de coraje que alguien pueda tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente a la incertidumbre de estar actuando correctamente Y del miedo a perder algo tan amado. Perder? Cómo? No es nuestro? Fue apenas un préstamo... El más preciado y maravilloso préstamo, ya que son nuestros solo mientras no puedan valerse por sí mismos, luego les pertenecen a la vida, al destinto y a sus propias familias. Dios bendiga siempre nuestros hijos pues a nosotros ya nos bendijo con ellos. -Jose Saramago- Solo agradecer las bendiciones recibidas. Somos muy afortunados y estamos profundamente emocionados por la llegada de nuestro hijo. ❤️