Femicidio en Plottier: "Yo podría haber sido Violeta"

Carolina Diocare

Neuquén.- “Me engañó, me encerró en la casa, me tiró al piso y me apuñaló en la pierna por celos. Ya estábamos separados”. El aterrador relato que podría ser de Violeta Matos, asesinada de 10 puñaladas por Christian Muñoz Tapia en Plottier en 2017, pertenece nada menos que a otra ex pareja del acusado de femicidio.