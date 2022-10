Femicidio seguido de suicidio en Santa Genoveva: qué dicen los vecinos

Sin salir de su asombro, aseguraron que no todavía no podían creer el aterrador escenario con la que se encontraron este martes por la tarde. "Era una pareja sumamente alegre y amorosa" , aseguraron a LMNeuquén .

Femicidio en Santa Genoveva (7).jpg Claudio Espinoza

Como no obtenían respuestas de parte de la Policía, comenzaron a llamar a Bomberos, pero la respuesta fue similar. Fue así que todos los vecinos del primer piso se reunieron y acordaron derribar la puerta para entrar. Sin embargo, no esperaban el macabro hallazgo. "Fue algo tremendo, no podemos contarlo porque primero nos tienen que tomar declaración, pero es algo que no se puede creer", aseguraron a LMN.

"Volvimos a llamar a la Policía y le dijimos con la escena que nos encontramos y que tenía que venir un patrullero de manera urgente", señalaron. Fue así que recién los uniformados de la comisaría Primera llegaron la escena del crimen.

Femicidio en Santa Genoveva (12).jpg Claudio Espinoza

Aún se desconoce cuál fue el motivo del trágico desenlace, ya que los vecinos coinciden en que era un matrimonio alegre y muy unido. Incluso estuvieron entre las primeras personas en ir a vivir a ese edificio del barrio Santa Genoveva. "Hasta anoche nunca habíamos escuchado ningún tipo de discusión", aseguraron.