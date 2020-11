Fernández: "CFK es gran dirigente pero no fue Perón"

Mientras continúan los rumores sobre tensión política entre el presidente y la vicepresidenta, Alberto Fernández afirmó que no cree "en los personalismos" y negó que vaya a hacer "albertismo". "Uno de los problemas que tuvimos los peronistas es que desde que murió (Juan Doming) Perón , estamos buscando el reemplazo. No hay otro Perón, hay uno solo. Cristina ( Kirchner ) es una gran dirigente pero no fue Perón, Néstor (Kirchner) no fue Perón", sostuvo.

"Lo que la política argentina necesita es que uno vaya detrás de un proyecto y no de una persona", asentó el mandatario en diálogo con el programa Corea del Medio, de NET TV, y enfatizó: "No voy a hacer albertismo. Voy a tratar de que esta fuerza política siga funcionando más allá de Cristina, de Alberto y de (Sergio) Massa".

