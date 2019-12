"Este plan no es el plan del gobierno, no es el plan de Alberto Fernández, es el plan de la Argentina. Los dueños de este plan somos los argentinos de bien que no queremos que ningún argentino pase hambre", dijo el mandatario y señaló que por esa razón pidió que "inviten a todos, no me importa de dónde vienen, cómo piensan, qué representan en términos de intereses" para de esta manera "hacer más fácil la tarea" común.