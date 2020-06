Fernández, sobre la cuarentena: "No tengo fecha para el fin"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, brindó este miércoles por la noche una entrevista al noticiero de Telefe y habló tanto de la situación por la pandemia de coronavirus como de los efectos en la economía de la misma y de la negociación con los acreedores por la deuda. “Tenemos que seguir con la cuarentena. No me preocupa perder popularidad si evito que los argentinos se enfermen”, manifestó el mandatario, al mismo tiempo que reconoció que "no hay una fecha" que se pueda conocer en la actualidad para concluir con la medida.