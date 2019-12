Fernández pidió la liberación de los ex funcionarios K

Con el recientente acontecimiento de la manifestación "Una Navidad sin presos políticos", impulsada por el exvicepresidente Amado Boudou; el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; y la líder de Tupac Amaru, Milagro Sala; el inminente jefe de Estado volvió a pronunciarse en contra de la prisión preventiva de los dirigentes. "No tengan ninguna duda de que están mal detenidos en la mayoría de los casos. ¿Por qué supuestamente el que recibió la coima está preso y el que la dio, no? En verdad, ninguno de los dos tiene que estar preso, no hay una sentencia definitiva y mientras eso no ocurra, tienen que estar en libertad", justificó en una entrevista brindada a radio Colonia.