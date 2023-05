Fernández: “Va a ser uno o una de los nuestros quien me suceda”

En medio del quiebre en su relación con Cristina Kirchner y las disputas internas por las candidaturas en el Frente de Todos, Alberto Fernández dejó el lunes una sugerente frase durante un discurso que pronunció en una fábrica recuperada en la localidad bonaerense de Llavallol. Al hablar de su sucesor en el cargo, dio por sentado que será de su espacio y no descartó que sea una mujer.

Las palabras del Presidente, sugiriendo que el Frente de Todos puede ganar las próximas elecciones llevando al frente de la fórmula a una mujer, llegan pocos días después de que Cristina Kirchner volviera a negar la posibilidad de presentarse como candidata. “No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura”, insistió la vicepresidenta en un texto el martes de la semana pasada.

Para el interior del FdT, Fernández mandó una señal de paz al decir que dentro de las filas de la coalición oficialista no hay diferencias. “Tenemos que explicarles a todos los argentinos y todas las argentinas que tienen motivos para estar preocupados porque las cosas a veces no salen como uno quiere, hay que animarlos y hacerles entender que el problema no está adentro, está enfrente”, afirmó.

En ese sentido, dedicó dardos a los diferentes precandidatos presidenciales de la oposición. “No le entreguemos el poder al que para resolver los problemas de los argentinos le sacó el 13% a los jubilados. No le entreguemos el poder a ellos. No le entreguemos el poder a los que manejaban el PAMI cuando se suicidó René Favaloro”, dijo. Y en un claro mensaje dirigido a Javier Milei pidió que no se le entregue el poder “a un irresponsable que habla de libertad y de cambiar el sistema, cuando en realidad es el principal defensor del sistema desigual en el que vivimos”.

El acto que encabezó Alberto Fernández se llevó a cabo en la Cooperativa de Trabajo Cotramel, ex metalúrgica Canale, con la presencia de representantes del sector de todo el país.