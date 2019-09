Ferrari va con un motor renovado a Monza

vettel ferrari spa.jpg

“Este es el momento de nuestro Gran Premio en casa y no hay mejor manera de llegar a Monza que ganar el último Gran Premio en Spa-Francorchamps. Fue un gran agradecimiento a nuestros aficionados que han sido tan solidarios durante una temporada que no ha sido fácil hasta ahora. Monza es una pista donde corremos a velocidades promedio muy altas, con largas rectas y frenadas intensas, con un paquete de apoyo aéreo bajo. Este fin de semana, planeamos presentar nuestro tercer motor. Hemos visto en Bélgica que para ganar, tenemos que hacer todo perfectamente y nuestro objetivo es hacer exactamente eso en Monza. No habrá lugar para el error. Nuestra carrera en casa siempre es importante, pero esto es especialmente cierto esta vez, ya que celebramos el 90° aniversario de Ferrari. Correr frente a nuestros fanáticos en casa siempre es un impulso y una motivación extra para hacerlo bien”, manifestó Binotto.