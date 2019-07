¿Festeja Jorge Rial? More se separó de Facundo Ambrosioni

Los rumores sobre la ruptura venían circulando hace semanas. Sin embargo, algunos los descartaron al ver a Ambrosioni en el piso de Showmatch para acompañar a More cuando se sumó al equipo de Charlotte Caniggia para la salsa de tres.

No obstante, hace unas horas la hija del intruso sorprendió al anunciar su separación en Instagram. Primero puso una enigmática frase: "Si algún día no me encuentras, buscame entre las oportunidades que perdiste", escribió en una historia. Y más tarde aceptó responder preguntas de sus seguidores.

Cuando le preguntaron que si estaba separada, More fue tajante: "Separadísima". Aún incrédulos por la declaración de la mamá de Francesco, sus fans volvieron a preguntarle si era verdad o mentira la separación: "Verdad", sentenció ella.

Después la joven dijo que está lejos de querer darle un hermanito a su hijo. "No tengo pareja", manifestó dejando en claro su situación sentimental.

La relación entre Morena y Facundo estuvo marcada por muchas idas y vueltas, además de la oposición de Jorge Rial. En junio del 2018 anunciaron por primera vez su separación, pero tiempo después decidieron darse una segunda oportunidad y se reconciliaron.