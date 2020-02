Festejo completo: el Dino ganó y cobrarán el sueldo los jugadores

"La transacción económica con los jugadores recién se podrá realizar la semana venidera, una vez que las entidades bancarias abran sus puertas", se informó.

La realidad económica no escapa a la que se viven los clubes a nivel país. Ateneo de Catamarca, rival del Dino hoy, pidió reprogramar el partido ya que no viajará para afrontar su compromiso ya que los jugadores decidieron no viajarán hasta que se les pague lo adeudado.