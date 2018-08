La gran ausente de la noche será su amiga Susana Giménez. La misma diva reveló el jueves por la noche el motivo de su ausencia: “Ya le mandé saludos a Mirtha por su homenaje especial. No es que desde Telefe no me dejan estar, sino que no voy a aparecer antes de mi programa y además me comprometí con Adrián Suar para Fox”, explicó.

Mirtha Legrand Juana Viale, Marcela Tinayre, Laurita Fernández y Mariana Fabbiani serán "las Mirthas" en el homenaje.

Una de las perlas del programa será una película, dirigida por Luis Barros, que condensará el historial del programa: “Es muy difícil recrear 50 años en un cortometraje. Además, no queríamos caer en archivos. Por eso, habrá invitadas que recrearán a Mirtha en sus diversas épocas. Y tendremos la presencia de otros actores que personificarán a diversos invitados”, explicó Nacho Viale. Tini Stoessel, Juana Viale, Marcela Tinayre, Laura Fernández y Mariana Fabbiani serán “las Mirtha”. Mientras que Gladys Florimonte interpretará, en clave de humor, a una de las habituales colaboradoras que sirven la mesa más famosa del país.

“Mierda, carajo”

En la producción homenaje se podrá apreciar la primera firma de contrato de Mirtha con Samuel Yankelevich y Alejandro Romay, y para sorpresa de muchos no faltará tampoco el legendario “mierda, carajo” registrado en un corte y que se inmortalizó humanizando a la diva.

Andy Kutsnezoff El conductor de PH dará pelea con figuras como Griselda Siciliani.

Andy está listo para dar batalla y seguir con el liderazgo

Con un promedio de 12,1 puntos de rating, PH (Podemos hablar) lidera los sábados el prime time frente a La noche de Mirtha Legrand. Si bien Andy Kusnetzoff viene ganando cómodo en esa franja horaria, el ex CQC también contará con grandes invitados para contrarrestar el especial envío de la Chiqui. En este caso las figuras serán Griselda Siciliani, Jorgelina Aruzzi, Roly Serrano (con gran reaparición en la pantalla con El marginal 2), Daniel Grinbank, Ernesto Tenembaum y Gastón Trezeguet.

Ricardo Darín, uno de los grandes invitados de Mirtha, ya pasó por el programa de Andy el sábado pasado. La presencia del actor en el programa hizo que PH le sacará casi seis puntos de diferencia al clásico de la diva de los almuerzos. El cruce de figuras seguirá mañana cuando Roly Serrano esté presente en Almorzando con Mirtha Legrand.