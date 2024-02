Fiesta de la Confluencia: ¿cómo conseguir entradas preferenciales gratis?

En una visita a los estudios de LMPlay , el intendente confirmó que habrá una nueva tanda de entradas preferenciales gratuitas para los vecinos que tengan sus tasas al día. Si bien el reconocimiento a los buenos contribuyentes no es nuevo, Gaido consideró que hace falta reconocer el pago en tiempo y forma especialmente ahora, cuando la difícil situación económica lleva a muchos vecinos a resignar el pago de impuestos como primer recorte de su economía familiar.

El jefe comunal reconoció el interés que existe por acceder al espacio preferencial para ver los shows de la Fiesta de la Confluencia, que este año contará con la presencia de bandas como Tan Biónica, Airbag y La Delio Valdez, además de artistas reconocidos como Abel Pintos y Fito Páez. En el primer lanzamiento, las entradas para buenos contribuyentes se agotaron con rapidez, por lo que aquellos que ingresaron a la página web unas horas después del lanzamiento ya no contaban con cupos disponibles.

Para incluir a todos aquellos que se quedaron afuera de la primera convocatoria, la Municipalidad lanzará otra tanda de entradas preferenciales gratuitas para buenos contribuyentes. Gaido aclaró que se van a distribuir otros 8 mil accesos gratuitos a la zona más cercana al escenario, pero recordó que son entradas muy requeridas, por lo que aconsejó estar atentos al inicio de la convocatoria a través de la página WEB para no quedarse afuera.

Mariano Gaido - fiesta de la confluencia LMP.mp4

En ese sentido, recordó que la entradas para buenos contribuyentes se gestionan a través de la página web oficial de la Municipalidad, así como la página de la Fiesta de la Confluencia. La entrega comenzará este viernes 9 de febrero a las 9 de la mañana, y es importante conectarse desde los primeros minutos para no quedarse sin lugar.

Una vez que se completan los pasos online, los beneficiarios recibirán toda la información sobre los pasos a seguir para contar con la credencial de acceso y así ingresar al campo preferencial frente al escenario.

Aquellos que no tengan domicilio en la ciudad o que no puedan acreditar tasas a su nombre, así como los que no lleguen a acceder al cupo de 8 mil accesos, todavía tienen la opción de comprar las entradas preferenciales, que tienen un valor de 15 mil pesos por noche, y de 54 mil pesos para los que quieran tener el pase para las cuatro noches de fiesta.

Una fiesta de entrada gratuita

Más allá del campo preferencial, que ocupa los primeros metros cerca del escenario, más del 85% de la superficie del predio es de acceso gratuito. Los que quieran ingresar de manera más rápida pueden gestionar sus pulseras de acceso, en las que indican si van a ingresar a la isla por la calle Río Negro o la calle Linares.

A su vez, se recordó que habrá colectivos gratis con una frecuencia de 15 minutos para conectar el Parque Central con el predio de la isla 132. Se decidió que el ingreso por colectivos será únicamente por calle Linares, con la parada del COLE en Comahue y Boerr. En ese lugar hay un predio con baños y un espacio verde para permitir el descenso de los pasajeros, que luego pueden ingresar a la isla por la calle Linares.

A partir de la gran convocatoria que tiene este festival, que ya cumple 11 ediciones, la Municipalidad de Neuquén informó que ya están ocupadas todas las plazas hoteleras de la ciudad. Mariano Gaido destacó el impacto que tienen las jornadas en todos los rubros de la economía, que incluyen a los emprendedores de Neuquén Emprende, los emprendimientos gastronómicos de toda la ciudad y también los comercios, kioscos y estaciones de servicio.