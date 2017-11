El juicio contra Juan Angel Napout, ex presidente de la Conmebol; Manuel Burga, ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol; y José María Marí, ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol presentó en la Corte Federal de Brooklyn un nuevo protagonista: se trata de Santiago Peña, ex empleado de Hugo y Mariano Jinkis en la empresa Full Play, que también participó del aparato delictivo llevado adelante por la Conmebol.