Por una molestia, el capitán no estará en el segundo amistoso. En su lugar jugará Biglia.

Finalmente, Messi no jugará ante España

"Si Messi no está al ciento por ciento, ¿para qué arriesgarlo? Me parece que no tiene sentido", dijo Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, en una entrevista con TyC Sports ayer por la tarde, que encendió las alarmas sobre la posible ausencia del capitán en el partido con España.