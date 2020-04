Finlandia premió estudio sobre los mosquitos de Junín

El proyecto desarrollado por Marianela Pepe (18 años), Lucio Martínez (17) y Juan Wehinger (18), titulado "Comparación de la calidad del agua del río Chimehuín con la de los charcos cercanos con mosquitos", fue nominado entre los diez mejores que participarán del premio internacional en la categoría Proyectos de Investigación.

Cabe destacar la nominación de la investigación de los jóvenes integrantes del Club de Ciencias que dirige Ana Prieto, ya que se presentaron más de 600 proyectos y prácticas de escuelas de cuarenta países de todo el mundo.

El evento de premiación se realizará el 4 de junio en forma virtual, por la pandemia del coronavirus.

El Centro LUMA es una red de universidades finlandesas que trabajan para garantizar la alta calidad de la enseñanza.

Sobre la investigación, la profesora de Biología y máster en Enseñanza de Ciencias Ana Prieto explicó a LM Neuquén: "Realizando el análisis de calidad del agua, estamos tratando de caracterizar el hábitat donde viven los mosquitos en nuestra región". Consideró que el proyecto que llevan adelante los jóvenes "es importante conocerlo por tratarse de un ambiente extremo para los mosquitos (frío en invierno y seco en verano, que deja pocos sitios para reproducirse). Los pocos charcos que hay son los que va dejando el río a medida que baja el caudal".

Agregó que la calidad del agua se deteriora rápidamente cuando un charco se aísla del río "pero los mosquitos eligen algunos charcos en particular, no cualquiera". Precisó que, según los estudios que realizaron "los mosquitos seleccionan charcos con muy poco oxígeno, alta conductividad, alta alcalinidad y alta turbidez". Agregó que donde hay muchas larvas de mosquitos "solo hay anfípodos, otros macroinvertebrados que no logran sobrevivir en estas condiciones".

El Club de Ciencias Huechulafquen, creado en 2014 por Ana Prieto, es un espacio de educación no formal para que los jóvenes se interesen en temas como tecnología, ciencias, ingeniería o matemática.

Aprender y divulgar la ciencia

Divulgar la ciencia desde otro ámbito y nivel de enseñanza, y no solo en las aulas de una escuela, es el objetivo que impulsa hace varios años Ana Prieto, profesora de Biología y máster en Enseñanza de Ciencias.

LEÉ MÁS

La mejor forma de secarse las manos es utilizando papel

El laboratorio Central de Neuquén investigará cepas del coronavirus del país

Loncopué: denuncian un aumento excesivo de los precios