Fiscal pide cruzar teléfonos por el caso Odebrecht

El fiscal pidió el entrecruzamiento de llamados entre el detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, su ex asesor Manuel Vázquez y autoridades y directivos de Odebrecht, incluidos Fernando Migliaccio Da Silva, Ghella Societa Per Azioni, Iecsa SA y Comsa SA.

Da Silva, de Odebrecht, intercambió correos electrónicos con un directivo de la empresa en Argentina, Couri Ribeiro, alusivos a una transferencia millonaria vinculada a la Argentina sobre la que también se escribía con Manuel Vázquez, ex asesor de Jaime y actualmente bajo arresto domiciliario en otra causa por corrupción.