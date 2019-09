"Desubicarse y meterse con el miembro de una persona es de un ser nefasto e imbécil. ¡Por suerte la gente se da cuenta y prefiero no dar entidad! Recuerden si no quieren terminar como él, estudien, respeten y no se hagan los bananas porque con comentarios así se vuelven licuado", disparó filosa en su cuenta de Twitter.

Luego de ver este descargo, el periodista decidió responderle a través de su cuenta de Twitter: "Es nefasta y malintencionada. Se fue agradecida del programa, me pidió que le escriba a (José María) Muscari y la recomiende. Tres meses después de esa entrevista, como se hizo viral un video, se hace la ofendida con el único motivo de buscar prensa. Una sorete ventajera".

"Mi pregunta fue en un contexto de buena onda, pero lógicamente que cortando solo ese extracto y sin escucharla completa queda como ordinaria o zarpada. No tendría problemas en pedirle disculpas, pero ella jamás demostró su incomodidad y se fue agradecida y con la mejor onda.

Ahora como ve que, como le conviene, se hace la ofendida", continuó.

Finalmente, Azzaro termino su mensaje diciendo que no le pedirá disculpas: "Sé que para muchos el juego es así, pero no deja de parecerme desleal. Cuando me equivoco no tengo problemas en reconocerlo y menos en pedir disculpas, pero en este caso no corresponde porque no hay dolor, sino aprovechamiento".

