Flor de la V contra Canosa: "De buena no tiene nada"

Ayer la panelista estrella de Los ángeles de la mañana recordó cómo comenzó el enfrentamiento entre ambas, tras una desafortunada frase de la periodista, que dijo que la actriz y Marcelo Polino eran “dos tipos que se pelean bien”.

“A mí también me dolieron muchas cosas, somos grandes todos y cuando uno pide disculpas y el otro no las acepta es un problema del otro. No me arrepiento de nada. Estoy en un momento de mi vida especial y tengo ganas de preservarme un poco”, dijo Canosa al ser consultada por la enemistad con De la V.

Indignada por las palabras de la conductora, Flor respondió irónica: “Es gracioso porque ella me ofende y la ofendida es ella”.

“En aquel momento no quise aceptar sus disculpas porque me pareció extremadamente feo lo que hizo. Fue cruel, discriminatoria y un montón de cosas más. Hoy por hoy me da exactamente igual”, explicó.

Rechazo: La actriz contó que rechazó las disculpas de Canosa porque fue “cruel y discriminadora”.

Durísima

Flor recordó que Canosa fue “extremadamente cruel” con ella en el 2001 cuando tuvo una crisis con su pareja Pablo Goycochea. “Dijo mentiras de cosas que no habían sucedido y me dolieron. Estaba en Intrusos”, advirtió y remató: “Entonces no te vengas a hacer la carmelita descalza porque de buena no tenés nada y nunca lo fuiste”.

