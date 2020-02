Flor de la V: "Haría una buena dupla con Lizy Tagliani"

El cortocircuito entre Lizy y Flor se intensificó a mediados del 2018, cuando De la V cuestionó a su colega por la forma que representa al colectivo trans. "Su actitud no construye en este contexto de lucha por la igualdad, en la que muchas compañeras quedaron en el camino", había dicho De la V en julio de ese año. "Yo soy una travesti que ama ser travesti. Me gusta reírme de mis bigotes, de mi pata. Yo no soy más mujer si tengo o no bigote. Yo soy una travesti y no soy ni más mujer ni menos que Florencia. No juzgo ni me meto con la vida de nadie", replicó Tagliani.

"El Estado tiene una deuda"

En otro tramo de la entrevista, De la V se manifestó a favor del aborto legal y, en ese sentido, postuló: "El Estado argentino está en deuda con las mujeres argentinas. Y ya es hora de que la pague".

Consultada por las cuestiones pendientes que existen en relación a las mujeres trans, planteó: "Se acaba de reglamentar el cupo laboral para mujeres trans. Lo importante ahora es que se cumpla. Obviamente que hay mucho trabajo por hacer. El promedio de vida de una chica trans es de 35 años, bajó en estos últimos cuatro años. Fueron años y años de abusos y de vivir en condiciones espantosas". "Yo creo que lo que trajo la Ley de identidad de género fue un poco más de visibilidad y le otorgó a muchas chicas la posibilidad de conseguir otros tipos de trabajo o de seguir en la escuela, pero la violencia sigue existiendo. Con las chicas trans hay gente que pierde la humanidad", agregó.

