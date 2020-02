¿Se viene el casamiento de Charlotte Caniggia y su novio?

Charlotte-Caniggia-en-el-carnaval.jpg ¿Casamiento? Charlotte Caniggia en un Carnaval.

¿Se viene el casamiento?

A su turno, Storino Landi dialogó con la prensa, y sorprendió al revelar los planes que tiene con la hija del Pájaro. "Nos vamos a vivir los Estados Unidos. No quiero que Charlotte trabaje más. A ella la apasiona todo lo que hace, pero sufre bastante todo el tema de la fama. Ya le propuse casamiento. Si acepta, arrancamos una nueva vida juntos", dijo el empresario dedicado al negocio de las plantas de tratamiento de basura.

Charlotte y Roberto se conocieron hace un año y el encargado de presentarlos fue Fabián Esperón, el representante artístico de charlotte y su hermano Alex.

Tras su participación en el carnaval, Charlotte compartió imágenes en las redes y expresó: "Me sentí muy bien, fue una experiencia increíble. Me faltó un poco de baile porque no es mi fuerte… ¡nunca imaginé qué me iba a animar a tanto!".

