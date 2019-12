Más allá de la simpatía que generó a lo largo de la competencia con el plantel evaluador, Charlotte no pudo con el virtuosismo, la actitud y originalidad del equipo rival.

"Vamos a darle un gran aplauso a Charlotte Caniggia y a Agustín Reyero porque han hecho un Bailando espectacular. Queridísimos por la gente, elegidos en diferentes teléfonos...", comentó Marcelo Tinelli, luego de que el voto de Flor Peña definiera la eliminación.

Embed

Mientras el partenaire de Caniggia no podía contener las lágrimas , la joven (que se bajó de una obra teatral para acompañar a su madre en medio de la pelea legal y mediática que mantiene con el 'Pájaro' Caniggia) optó por ponerle humor a la situación.

"No pasa nada. En las dos veces que me fui del Bailando llegué hasta acá, séptima. Es la tercera vez que llegó séptima. La última vez que me echaron, vino Fabián (su manager) vestido de amarillo, y le digo 'Fabián la conch.. de tu madre, ¿por qué carajo te pusiste una camisa amarilla? ¡Nos van a echar!'. Y hoy hay globos amarillos, (Aníbal) Pachano vino de amarillo... ¡Ya está, me voy!", exclamó. "Yo soy una persona que tiene mucha intuición", agregó.

Embed

En tanto, las redes estallaran con quejas y denuncias de fraude.

Andres Moreno Jaramillo on Twitter Desde Colombia, indignado con la eliminación de Charlotte Caniggia en Bailando 2019.



El público salvándola, y el jurado, eliminando. ♀️♂️ — Andres Moreno Jaramillo (@andresmania) December 4, 2019

Mela on Twitter Parece que la producción le va a dar el gusto a los acomodados de cruzarse con Flor Vigna en la final



Que forros de mierda, como pudieron eliminar a Charlotte Caniggia?? Se cagaron en todos los votos telefónicos, en toda la gente que la voto a Charlotte. Son una mierda — Mela (@foreverkarinera) December 3, 2019

Encuestasshowmatch on Twitter TODO POR CUIDAR A LOS ACOMODADOS!!



INJUSTA LA ELIMINACIÓN DE CHARLOTTE CANIGGIA



ELLA FUE SALVADA CUATRO VECES POR EL PÚBLICO



Y ESTE JURADO DE MIERDA SE ATREVE A ELIMINARLA — Encuestasshowmatch (@Encuestashowm2) December 3, 2019

Carlos Alarcón on Twitter #FraudeEnShowmatch Te bancamos charlotte caniggia pic.twitter.com/WAfdtxDAr2 — Carlos Alarcón (@carlitosralarc1) December 4, 2019

súper bailando on Twitter TODOS APAGÓN A SHOWMATCH!



MAÑANA INJUSTA ELIMINACIÓN



EL JURADO ELIMINA A CHARLOTTE CANIGGIA DESPUÉS DE HABER SIDO SALVADA CUATRO VECES POR EL PÚBLICO#Showmatch#Showmatch2019#SuperBailando#SuperBailando2019#Bailando2019 — súper bailando (@superbailando_) December 3, 2019

don't on Twitter charlotte caniggia es yo pero con platapic.twitter.com/cmBTly6IEM — don't (@MayraVeron7) November 26, 2019

DIEGO DIAZ ® on Twitter Cuando te enteras que Charlotte Caniggia fue eliminada del bailando pic.twitter.com/h9x8Gyj4SH — DIEGO DIAZ ® (@dieguiiiDiazzz) December 3, 2019

stella maris Pougetoux on Twitter No hay que ver más a Tinelli desde mañana y chau en repudio a haber sacado a Charlotte Caniggia ,yo lo miraba solo los días que estaba ella y fue a Ganar Florencio de la ve ,porrrrrrrrr Favorrrrrrrr Traba que no se atreve como Lizzy Tagliani a decir que es transsssssss no Diva — stella maris Pougetoux (@PougetouxMaris) December 4, 2019

Te Canto La Posta on Twitter #FraudeEnShowmatch queremos que Vuelva Charlotte Caniggia y si se tiene que ir que sea por el voto telefónico !!! Invento este sistema el Chatto Praga para sacarla !!!!! — Te Canto La Posta (@TeCantoLaPost14) December 4, 2019

Te Canto La Posta on Twitter Podes ser tan inocente de hacer esa pregunta, el fraude es implementar que el jurado elimine a alguien , nunca antes se había hecho esto !!! Y si seguían las leyes viejas que ganaba la persona que más apoyo telefónica tenía, la ganadora de este Bailando es Charlotte Caniggia — Te Canto La Posta (@TeCantoLaPost14) December 4, 2019

Leonela Hutter on Twitter Hace rato no miro más Tinelli pero recién veo que hay protesta por la eliminación de Charlotte Caniggia, en serio? Real, nos merecemos todo señores TODO Y MÁS. — Leonela Hutter (@HutterLeonela) December 4, 2019