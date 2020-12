Flor Peña confesó que haría un trío con Ricardo Darín

Algo risueña, la pareja de Ramiro Ponce de León respondió: “Voy a decirlo, pero voy a incluir a su esposa y obvio que a mi marido. Hay que ver cómo se da la cosa. Yo creo que lo haría con (Ricardo) Darín”. Acto seguido, aclaró: “Lo haría con Darín, pero no con el Chino (y Úrsula Corberó), sino con Ricardo Darín y Florencia Bas (esposa del actor).

"Me parece una bomba. Me encantan los dos. Flor me parece una bomba, además por lo inteligente y copada”.

Fuera de guion, Marcelo Polino indagó sobre cómo coordinaría el encuentro hot. “Son distintos modus operandi. Es depende. Si es con Darín y Florencia, los llamo por teléfono. Si en este momento están viendo el programa, termino y les pego un tubazo”, lanzó Flor.

Para cerrar, Peña elogió a Darín: “Nunca trabajamos juntos, lo conozco de habérmelo cruzado. Me parece un genio como actor, pero además me parece muy sexy que sea tan gracioso, y también su mujer".