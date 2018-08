Flor Peña se puso irónica y atendió a Silvina Escudero

Tupé

Si bien Marcelo salió a defenderla, Flor apeló a la ironía para referirse a las críticas: “El ‘Bailando’ es impresionante, es el único programa en el que no arrancaste y te tenés que defender”. Y le apuntó a la panelista: “A partir de lo que dijo Silvina, realmente me planteé si Marcelo está en lo cierto. Yo creo que lo voy a llamar y le voy a preguntar, porque yo creo que no hay nada que yo le pueda aportar al ‘Bailando’”. Luego, comentó: “Admiro el tupé de Silvina porque para decir estas cosas hay que tener tupé y para estar en este medio hay que tener tupé, así que yo le aplaudo el tupé”. Fuera del sarcasmo, expresó: “Ponernos a hablar de que si un jurado tiene técnica o no, entonces casi ningún jurado de los que hubo en estos 15 años tuvo técnica, casi ninguno bailó profesionalmente”. Y agregó: “Es un show, es un reality donde el baile es una excusa para generar lo que se genera con el programa”.