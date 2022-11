Flor Vigna y Luciano Castro distanciados: los motivos

Claro que, pese a la felicidad por disfrutar de su exitosa profesión, Castro deberá tomar distancia con Flor, de quien está perdidamente enamorado, y admitió que no sabe cómo harán para salvar la distancia. " No tengo idea . Sé que tenemos un lugar divino para estar", rescató.

"Flor va a trabajar mucho, porque está de gira. Está en su mejor momento. Saca tema tras tema y el verano es cuando más se toca", agregó, sin poder evitar hablar bien de su pareja. "El punto de encuentro está y cuando podamos nos vemos, no hay mucho más misterio", sostuvo.

"Pero no podemos proyectar, ni planear, porque por ahí le salen 5 fechas seguidas a Flor y no la veo. Y yo voy a estar haciendo teatro. No me voy a poder mover", dijo Luciano Castro, quien se suma a Julieta Ortega y Ana María Picchio en lo que promete ser una arrasadora temporada de verano tras el fin de la pandemia de coronavirus.

Sin importar la distancia y feliz por el presente de su pareja, Castro aseguró que con Flor Vigna están en su mejor momento: "Estamos enamoradísimos y vamos a estar juntos donde sea", afirmó el actor anticipándose a los posibles rumores de crisis cuando los vean separados. "Acá, en la luna, donde car*** sea, la voy a ver", aseguró.