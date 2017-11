La joven llegó a las 9.15 a los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, dado que se la investiga por su presunta participación en una maniobra de lavado de dinero proveniente de sobornos de contratistas de obra pública.

Su madre, la ex mandataria, compartió a través de las redes sociales el escrito que presentó ante el magistrado. En él alude a que su familia es víctima de una "feroz campaña de persecución política".

"Hace ya casi dos años, en nuestro país se ha desatado una feroz campaña de persecución política, mediática y judicial. En este contexto se intenta presentar a la familia Kirchner como si fuera una asociación ilícita o, en términos aún más peyorativos, como una banda criminal.

Mencionó que le fue embargado si salario y que fue privada de la administración de todo su patrimonio. "Se han iniciado juicios ejecutivos en mi contra por la falta de pago de impuestos que, increíblemente, el propio Poder Judicial me impide cancelar, fui procesada como organizadora de una supuesta asociación ilícita que se habría constituido cuando solo tenía doce años de edad e incluso he recibido intimaciones judiciales que contienen el apercibimiento de ordenar el desalojo del inmueble donde vivo con mi hija Helena", reseñó la hija de los ex presidentes Néstor y Crsitina Kirchner.

Embed Llegó Florencia Kirchner a la indagatoria ante juez Ercolini por Hotesur pic.twitter.com/twDajY5SJf — Mercedes Ninci (@mercedesninci1) 15 de noviembre de 2017