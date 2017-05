Florencia de la V: "Neuquén es una de las plazas más importantes"

Acompañada por Emilio Disi, Osvaldo Laport, Sebastián Almada, Ailén Bechara, Federico Bal y Macarena Rinaldi, la vedette regresa con la comedia más explosiva del verano en Carlos Paz.

¿Qué expectativa tenés de esta visita a Neuquén?

Esperamos que la gente se divierta tanto como el año pasado con Enredados. Tengo muy buenos recuerdos de cada visita. La gente siempre nos da un recibimiento maravilloso. En estos últimos años Neuquén se convirtió en una de las plazas de gira más importantes. Es un público al que le encanta el teatro, que va y participa.

¿Qué podés decir de lo que va a suceder en escena?

Yo soy la dueña de una clínica trucha llena de enredos y malos entendidos. Sebastián Almada es mi asistente, lacayo, secuaz. La gente se divierte mucho con él. Todos tienen personajes lindos: Fede es un ladrón que se hace pasar por médico, Laport es un juez, Ailén, la enfermera. Contamos con la maravillosa presencia de Emilio Disi, este querido actor argentino del que la gente disfruta y al que celebra. Las ovaciones que recibe cada vez que sube al escenario son increíbles. Como hizo reír durante toda su vida; cuando la gente lo mira tiene ya ese semblante de alegría.

En la obra hay mucho guiño con la actualidad y con el público. Se rompe mucho con la cuarta pared que es lo que la gente busca en general.

—¿Son ustedes como figuras lo que más engancha en este tipo de propuestas?

Obviamente en este tipo de espectáculos se busca la figurita llamadora porque el público lo quiere ver. Pero además esta comedia tiene un libro que es extremadamente gracioso. La gente disfruta a las carcajadas desde el momento que se sienta en la butaca hasta que se va. Lo vivimos en cada lugar que nos presentamos, al final de la obra el público aplaude de pie. Sentimos que le devolvemos hasta el último peso que pagaron de la entrada. En definitiva, lo que queremos es divertir y entretener.

—¿Cómo viene el vínculo con tus compañeros de elenco?

Con la mayoría venimos trabajando hace dos años. A medida que pasa el tiempo se va generando mucha más química. Nos llevamos muy bien, somos muy unidos y en general todos disfrutamos de la gira. Para hacer reír tiene que haber buen clima de trabajo.

Estás muy ligada a la comedia, ¿te gustaría encarar trabajos en otros géneros, más dramáticos por ejemplo?

Tengo varias propuestas para hacer otro tipo de cosas. Están ahí en carpeta. Por ahora no se concretó ninguna, pero sí es un desafío que tengo pendiente.

¿Te gustaría encabezar un proyecto en cine?

Hice algunas participaciones en películas. No es algo que me enloquezca, pero si aparece un proyecto interesante y el papel justo, lo haría.

—¿Tenés algún tema pendiente en tu carrera?

En teatro me gustaría hacer Master Class, una obra de María Callas, pero es para una actriz grande, de más de 50 años. Me encantaría porque tiene una texto maravilloso.

¿Cómo estás viviendo la nueva temporada de Polémica en el bar?

Es un clásico de la televisión argentina que la gente disfruta. El programa se está acomodando con los participantes de la mesa, que es un grupo ecléctico, hay mucha diversidad. Creo que cada día sale mejor.

—¿Podría considerarse que sos la primera mujer con un rol más relevante en el ciclo?

Sí, eso habla de una Polémica de nueva generación, más diversa. Antes era un formato extremadamente machista. Creo que mi forma de pensar y opinar aporta una mirada diferente entre tantos hombres. Está buenísimo que eso suceda.

—En Intrusos dijiste que ibas a demandar a la mamá de Jorge Ibáñez y a los panelistas Marina Calabró, Adrián Pallares y Augusto “Tartu” Tartúfoli porque dijeron que le debías dinero al diseñador. ¿Seguís firme en esa decisión?

Estamos hablando. Hubo una audiencia de mediación y va a haber otra. Fue todo bastante cordial, así que vamos a ver qué pasa.

—En relación con tus hijos, ¿cuál es la mayor enseñanza que querés transmitirles?

Que sean buenas personas, honestas, educadas y respetuosas. Que sean personas libres, independientes y pensantes. La verdad es que trabajo mucho para eso.

—Sos una persona avasallante, con mucha personalidad, ¿a qué le tiene miedo Flor de la V?

Como cualquier ser humano tengo muchas debilidades y temores. No sé cuál decirte. Lo que sí, trato de que eso no me paralice. Más allá de lo que puedan llegar a interpretar, soy una persona extremadamente frágil y muy sensible. Creo que una es la arquitecta de su propia vida y que decretamos cada día lo que queremos hacer. La vida me ha enseñado eso.

La crisis Fede Bal-Laurita

“No creo que vuelvan, ella está plantada”

“Me sorprendió más que a nadie. Nunca imaginé que tendría este final”, dijo Flor de la V sobre la separación de Laurita Fernández y Federico Bal, su compañero de elenco y amigo. Consultada acerca de las chances que existen de que la pareja se recomponga, señaló: “Escucho a Laura e imagino que no. La veo muy plantada”. Respecto de las versiones sobre una puesta en escena mediática, expresó: “En este tipo de cosas no se puede juzgar. Desde que comenzaron hubo críticas. Primero era que no eran pareja, ahora que están actuando. Es una situación que le puede pasar a cualquiera”.