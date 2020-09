Fórmula 1: Red Bull quiere seguir con Verstappen y Albon

red-bull-LM.jpg Max Verstappen y Alexander tendría continuidad en la temporada 2021 de la Fórmula 1 junto a Red Bull, equipo que ya aviso que quiere retenerlos.

El tailandés no tuvo el mejor comienzo de año y algunas versiones indicaban que Sergio Pérez podría ocupar su lugar. Sabido es que el mexicano se alejará de Racing Point a finales de este año y su butaca será ocupada por Sebastian Vettel en la flamante escudería Aston Martín.

Por su parte, Pérez aún no tiene nada definido, ya que está buscando una propuesta que lo seduzca para seguir en la máxima categoría del automovilismo. "Necesito un proyecto que me motive a levantarme cada mañana, entrenar y viajar por todo el mundo. No se ha firmado nada todavía, pero hay algunos avances. Veamos cómo van las cosas. Ni yo ni los equipos tenemos prisa, así que esperaremos un poco", puntualizó “Checo”.

En tanto, Albon no tiene preferencias a la hora de elegir un coequiper. "Helmut Marko y Chris Horner han estado diciendo durante mucho tiempo que no quieren cambiar nada. Eso está bien por mi parte. Al final, no importa quién se siente a mi lado. Los ganaría a todos", afirmó.

Y para cerrar habló de su relación con Verstappen: "Sé que hay muchos pilotos que crean política dentro del equipo, pero Max no es uno de ellos. Nos llevamos bien, tenemos comentarios similares y es bueno tener a alguien como él contra quien competir".