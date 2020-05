Para sorpresa de los que estuvieron cerca de la campaña del Albinegro, en la zona Sur y lejos de los objetivos trazados, hubo tres nombres del plantel entre los más votados.

Cristian Fornillo, quien arribó al grupo comandado por Gustavo Coronel desde Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay ganó la elección por el puesto de mediocampista por la derecha con poco más del 43% de los cliks, superando ampliamente al segundo que fue Juan Certechini de Defensores de Pronunciamiento en la zona 1.

La Gloria o Devoto on Twitter El equipo ideal que votó la gente: #FederalA: Sergio Del Curto; Bruno Vedda, Nahuel Valenzuela, Héctor González, Nico Benavídez; Cristian Fornillo, Maxi Ribero, Leonel Torres; Luciano Leguizamón; Pablo Mazza y Mauro Siergiejuk. DT: Leo Fernández. — La Gloria o Devoto (@lagloriaodevot) May 18, 2020

Pero además del bonaerense, cuyo vínculo con Cipolletti concluye el 30 de junio, también aparecen en la consulta popular Manuel Berra como el cuarto mejor mediocampista central, donde el más votado fue Osvaldo Young de Central Norte.

Facundo Crespo, en el arco, quedó escogido en el Top 3 del puesto, detrás de Sergio Del Curto de Círculo Deportivo Otamendi que fue el 1 y Matías Alasia, otro viejo conocido por el público local, que fue elegido como suplente.

La autocrítica

Desde General Rojo, su pueblo de residencia, Fornillo se mostró distinguido por la elección y lo atribuyó a lo que vino haciendo previo al paso por el Capataz.

“Creo que la gente de ‘La Gloria o Devoto’ transmitió mucho a Concepción, mi anterior paso por Cipo, y de ahí quedó una muy buena impresión mia”, expresó. “Me pone contento, por supuesto. Son reconocimientos lindos”, amplió.

La Gloria o Devoto on Twitter Final de la encuesta del mejor volante derecho del #FederalA en TW, FB e IG.

1-Cristian Fornillo (Cipolletti) 43%

2-Juan Cartechini (Defensores VR) 31%

3-Enzo Gaggi (Central Norte) 10%

4-Ricardo Tapia (Desamparados) 10%

5-Ramiro Formigo (Villa MItre) 5% — La Gloria o Devoto (@lagloriaodevot) April 27, 2020

Sin embargo, el 8 fue autocrítico de su paso por el Albinegro, donde “estuvo mucho afuera”. “La temporada tocó así. Arranqué bien, con continuidad. Tuve dos lesiones que me relegaron mucho y ya después me costó. El técnico se inclinó por otros compañeros. Sé que podría haber aportado mucho más de lo que hice. Toca de esa manera, pero soy realista y contento con lo hecho no puedo estar”, resumió con mucha franqueza el futbolista.

Cuarentena a la vuelta

Hace unos 20 días, el jugador pudo viajar desde esta ciudad hacia su lugar de residencia y al llegar a General Rojo (norte de Buenos Aires) desde Cipolletti, Cristian Fornillo debió permanecer 14 días en su casa como aislamiento preventivo.

Es que el mediocampista viajó desde un lugar en emergencia sanitaria como Cipolletti a un pueblo de 3.000 habitantes en el que no hubo ni sospechados hasta el momento.

“Somos muy pocos y por suerte no hubo ni un caso. Llegué del sur y por propia voluntad me guardé. Ya estoy con la familia por suerte”, reconoció el jugador, a quien se le hace difícil imaginar lo que viene.

“Para el jugador de la categoría no sólo van a ser duros los próximos seis meses, sino también el 2021”, predijo con mucha preocupación.

