Hubo sólo tres visitas oficiales del 10 a la región. La primera de ellas con la Selección de César Luis Menotti en 1977 (8 de abril) para medirse ante Cipo y la última, el 5 de mayo de 2010, siendo él mismo técnico de la Albiceleste que se preparaba para jugar el Mundial de Sudáfrica.

En ocasión de un partido preparatorio en Cutral Co ante Haití en el que Ariel Garcé se terminó ganando su lugar en la lista de buena fe, la AFA reservó las instalaciones del Hotel del Casino Magic en Neuquén para la concentración.

A La Visera

Así, en alguna sobremesa surgió el nombre de Cipolletti para realizar la practica. Para el Albinegro era el miércoles previo a la primera semifinal ante Patronato, como local en el Torneo Argentino A.

La efervecencia alrededor del equipo que dirigía Domingo Perilli estaba en alza y el arquero Raúl Oreja Ruiz era referente para la hinchada albinegra.

Junto a Guillermo Ferreyra, el 1 había ido ese miércoles a trabajar debajo de los tres palos como lo hacían siempre en el turno matutino.

“Desde el día previo se intuía algo. Había estado el jefe de seguridad de la Selección viendo el estadio, pero nadie decía nada. Nosotros entrenamos y nos quedamos elongando en la mitad de la cancha con el Willy”, recordó con detalles el Oreja.

En un instante, se abrió la puerta de los vestuarios, debajo del palco de la cancha de Cipo. “Yo estaba mirando hacia ahí de casualidad y el Willy de espaldas. Lo veo salir y le digo, ‘Willy viene el Diego”, todavía se emociona el ex 1.

“Nooo, ¡qué va a ser el Diego!", fue la natural respuesta del otro cipoleño de esa famosa base que no volvió a repetirse en el Albinegro. “Nuestro mérito fue no avasallarlo”, brinda la receta Ruiz, en medios de las risas, para que el hincha logre interactuar con el máximo ídolo. El cipoleño jura que se contuvieron para no invadirlo.

Diego Pozo y Adrián Gabbarini los saludaron amablemente, igual que el entrenador de arqueros Gustavo Piñero .

“Diego se puso sus Pumitas (históricos botines del 10) en el fozo (viejo banco de la cancha), cordones desatados y encaró para el arco de O’ Higgins. A nosotros nada”, rememora aún sorprendido el uno.

Hasta que el técnico sintió que algo le faltaba y retrocedió sobre sus pasos. “Llegando al área grande, se da vuelta, nos mira y empieza a caminar hacia nosotros. Se me aflojaron las piernas, nos saludó con un apretón de manos y nos quedamos quietos sin poder creerlo”, describió Ruiz en su genial relato.

“Siempre digo en broma que el Diego me vino a saludar a mi. Yo no fui a saludarlo a él”, ríe el recordado arquero con la naturalidad que lo caracterizó siempre.

“Si te lesiono, me matan”

La imperdible anécdota no terminaría allí. Sigue con un entrenamiento soñado para los regionales con las figuras albicelestes y la supervisación de Maradona. Ruiz y Ferreyra terminaron siendo sparrings de Pozo y Gabbarini a pedido de Diego. “Con el profe, Maradona los peloteaba y nosotros con Willy les alcanzábamos las pelotas”, dijo.

A los 10 minutos de esta situación, la gente empezó a llegar y el club habilitó el portón de la popu que da O’ Higgins. Cientos de cipoleños dejaron el trabajo y corrieron hacia allí, sin la modernidad de los celulares actuales, pero queriendo guardar el recuerdo.

“Se llenó enseguida. Y de las popu empezaron a gritar, ‘¡Diego, probalo al Oreja!’... Y no va que ahí me dice, ¿‘el Oreja sos vos’?”, se hizo eco el diez, protagonista estelar de la inolvidable mañana.

Fiel a las legendarias historias que lo señalan como una de las personas más pendientes de lo que sucede alrededor del planeta fútbol, Maradona agregó en diálogo directo con Ruiz. “Nooo. Ustedes el domingo tienen un partido decisivo. Te llegó a patear y te lesionás, todos estos me matan”, le dijo el campeón del mundo al arquero que guarda en su casa la camiseta de la Selección Argentina con la firma del ex capitán como un tesoro.

“Sin dudas, uno de los recuerdos más hermosos que me ha dejado el fútbol”, sentenció. Un recuerdo de diez, a 10 años...

