Forzaron una reja de una galería céntrica para robar en un local de ropa

El hecho es uno más dentro de la seguidilla de robos que vienen sufriendo los comercios céntricos, tres de los cuales ocurrieron en un mismo lapso de 24 horas esta semana: una óptica, un local de ropa y otro dedicado a la venta de insumos de computación.

No obstante, en lo que difiere este hecho es que Compulsiva se sitúa como uno de los locales que componen la galería de calle Buenos Aires al 200 y que, para aportar más seguridad a los comerciantes, se decidió cerrar durante la noche años atrás. Esto implica que el público general no puede ingresar a los pasillos internos que dan acceso a los comercios fuera de los horarios de atención.

Entonces, ¿cómo entraron los delincuentes?

Los delincuentes aprovecharon para pasar por una reja de uno de los costados de la galería, cuyos barrotes habían sido llamativamente forzados la semana previa al robo.

"La forzaron la semana pasada y la administración del edificio no hizo nada al respecto, ese será un tema a resolver. Se vio por las cámaras cómo forzaban la reja, era una persona creo porque lo que me comentó la portera. Anduvo hurgando por acá abajo, mirando, pero no hizo nada. Simplemente entró y paseó por la galería", contó Florencia.

Aunque todo es aún materia de investigación, todo parece apuntar a que la reja fue forzada justamente con el objetivo de poder ingresar y robar en algún local. Será clave el análisis de las filmaciones que registraron ese momento y también el robo perpetrado este viernes, para establecer si se trata de la misma persona o si al menos hay algún vínculo entre ellas.

Otro de los factores llamativos es que tanto el hueco creado en la reja como en el vidrio de la puerta del comercio son relativamente pequeños, lo que también señala que los ladrones debían tener un porte específico para poder atravesarlos.

"Es extraño porque estamos muy acostumbrados a las mecheras o al oportunista, que entra al local a ver qué se puede llevar sin que te des cuenta; eso es habitual. Tenemos un grupo de comerciantes de la zona y con las mecheras ya sabemos quiénes son, nos avisamos por ahí cuando las vemos", contó la propietaria.

En este sentido, añadió: "Esto de que entren al local.. nosotros hace 10 años que estamos acá. Antes quizás era más normal que pasara cuando no estaba hecho todo este cerramiento de la galería. Pero desde que está esto, estamos mucho más tranquilos, por eso no lo puedo creer".

Personal de Seguridad y de Criminalística de la Policía se hizo presente minutos después de las 9 para tomar declaraciones a los propietarios y otros comerciantes y peritar la escena.