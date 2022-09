Dueña de Mistika: "No sé cómo seguir trabajando, esto es insostenible"

Un nuevo robo golpeó este martes a la madrugada al local de ropa Mistika ubicado a metros de la Casa de Gobierno, y la inseguridad ya se volvió insoportable para sus dueños, que barajan cerrar sus puertas. "No sé cómo seguir trabajando, esto es insostenible", expresó su dueña.

"El horario (en que ocurrió) lo desconozco porque no he tenido tiempo de ver el DVR, yo me enteré por una radio, llegué y como se puede ver, el destrozo es terrible, han roto placas de seguridad, de durlock, con una saña importante ha sido. Rompieron con un baldosón de piso que sacó Camuzzi para arreglar una pérdida de gas evidentemente", contó Alicia a este medio, propietaria del local.