Francella reveló su cábala y estalló de alegría por Racing campeón

“Esta vez no sufrí tanto, fue muy raro lo de que haya terminado antes Defensa y Justicia, como que había terminado pero no. Parecía que nos lo daban vuelta, con esa furia con la que venía Tigre, y si no hubieran golpeado a Arias en el momento final podría haber sido otro partido, y un desempate, que hubiese sido muy raro y distinto”, comentó el actor en diálogo con Cristian Garófalo y Fernando Lavecchia en Domingol (TyC Sports).