Francia quiere el 1 y Dinamarca, seguir en Rusia

Los Bleus pueden permitirse un simple empate en su tercer y último partido de la fase de grupos, suficiente para terminar como líder de la zona, como en el Mundial 2014 y en la Eurocopa 2016, cuando empataron sin goles respectivamente con Ecuador y Suiza.

Francia ya piensa en el rival de octavos y su temor es cruzarse con Croacia, algo que sus jugadores dejaron en claro. Paul Pogba y Corentin Tolisso valoraron el nivel de los croatas y coincidieron en que harán “lo posible” para no enfrentarlos en la segunda etapa, ya que están en un buen momento.

Si Croacia cumple los pronósticos y finaliza en primer lugar de la llave D, Francia -como primera- podría enfrentarse a dos rivales menores, Nigeria o Islandia. A pesar de su mal momento, la otra opción sería jugar con Argentina y un Messi con el orgullo herido tras dos actuaciones muy decepcionantes.

Pero antes, los franceses deberán ganarle a Dinamarca. Para este partido el DT francés, Didier Deschamps, piensa cambiar entre cinco o seis jugadores de su once titular, con el objetivo de darles ritmo de competición a los suplentes, pensando en los partidos decisivos.

El técnico cambiará jugadores sin romper la dinámica ganadora, tras dos peleados triunfos frente a Australia (2-1) y Perú (1-0).

"No hay equipos pequeños o jugadores malos en un Mundial. Podemos ganar, pero el camino todavía es largo, hay que pelearlo y ser muy fuertes para los partidos definitorios”.Paul Pogba,. Mediocampista de la selección francesa

"Croacia aparece como el mejor del grupo C. Vamos a hacer todo lo posible para no quedar segundos y no medirnos con ellos en octavos. Tenemos jugadores de calidad y un buen plantel. Ganar es posible, pero no será fácil”.Corentin Tolisso. Volante ofensivo de la selección de Francia

Eriksen, la amenaza danesa

Al frente de los daneses, su líder técnico es Christian Eriksen, jugador que la rompe en la premier y que promete ser una de las figuras ante Francia.

Lo cierto es que Dinamarca se ha mostrado como un equipo muy eficaz, capaz de marcar en las pocas ocasiones de las que ha dispuesto. Incluso con un empate sacará pasaje para octavos de final.

5 partidos oficiales jugaron entre ambos.

Francia y Dinamarca se enfrentaron en cinco oportunidades. Francia ganó cuatro partidos, mientras que Dinamarca obtuvo sólo una victoria.