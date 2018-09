"Estamos cerca de cerrar el presupuesto, los que lo critican es porque no lo leyeron bien", consideró Frigerio, al volver a defender la iniciativa.

Así, puntualizó: "Entendemos que necesitamos dar una señal lo más rápido posible de que tenemos un Presupuesto equilibrado, que cuida a los sectores más vulnerables de la economía y esperemos que eso lo podamos tener antes de la reunión del G20 hacia fines de noviembre en Buenos Aires".

"No somos los dueños de la verdad, no podemos creer que lo que pusimos en el Presupuesto no es mejorable", evaluó. Además, insistió: "Estamos dispuestos a discutir y escuchar propuestas superadoras".

El jueves pasado el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, expuso sobre el Presupuesto 2019 en la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja y respondió preguntas de diputados de la oposición por más de cuatro horas.

Luego de ello, Frigerio mantuvo una reunión en el Senado con el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, para conversar sobre el Presupuesto y analizaron "la importancia de que ambas Cámaras" del Congreso "trabajen en paralelo de modo tal de agilizar el tratamiento".

En ese escenario, este sábado Frigerio subrayó que es un "momento difícil" para la Argentina, por lo cual consideró que el país necesita un "presupuesto equilibrado".

Además, resaltó: "Nos tienen que ver ocupados en resolver los problemas, en que se tranquilice el mercado cambiario, en dar certidumbre que permita recuperar el crecimiento de la economía".

En declaraciones radiales, evaluó: "Es positivo lo que estamos viendo en estas semanas, favorece el manejo de un contexto complejo".

"Tenemos que darle una señal a los sectores más vulnerables, a los mercados y a los que nos prestan", apuntó el ministro.

