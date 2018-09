Un adolescente, muy enojado porque a su abuela le habían incendiado la casa de manera intencional, no tuvo mejor idea que decidir hacer justicia por mano propia. A pesar de su edad, tomó un revólver calibre 22 que había en su casa, lo metió en la mochila y lo llevó a la escuela. Aunque no con la intención de hacerles daño a sus compañeros sino porque tenía claro que a la salida del colegio iría a buscar a los cinco “incendiarios”. Claro que todo esto pasó por la cabeza del muchacho y no por la de la madre, quien observó que cuando su hijo llevaba el arma a la escuela se comunicó por teléfono celular con la maestra de su hijo y le advirtió la situación: “¡Señorita, puede que mi hijo lleve a la escuela un arma de fuego!”, anunció la mujer y generó un tremendo alboroto, entre pánico y nervios, en establecimiento escolar del sur capitalino.