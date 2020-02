Fue apuñalado al intentar evitar un robo en su casa: amenazan con matarlo en el hospital

El hecho ocurrió el pasado miércoles 5, alrededor de las 21:30, cuando el hombre regresaba a su hogar tras haber disputado un partido de fútbol con sus amigos en Centenario. En ese momento, la víctima vio como un grupo de personas intentaba ingresar a su propiedad para robarle, por lo que los enfrentó. “Se terminó armando una pelea. Uno de ellos me agarró con un cuchillo desde atrás y me dio dos puñaladas, yo no de di cuenta. Mi esposa fue la que me alertó cuando me vio lleno de sangre. Gracias a Dios estoy vivo”, explicó a este LMN el hombre, quien está internado en el hospital Castro Rendón de la capital neuquina.