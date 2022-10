El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa denunció ante la Secretaria de Trabajo la explosión de una caldera en la empresa AICO S.A en Rincón de los Sauces. El siniestro tuvo lugar el martes y afortunadamente no se registraron heridos.

El momento quedó registrado en un video donde se ve la caldera envuelta en una nube de humo de vapor a plena luz del día. "De milagro no hay heridos. No hubo ninguna muerte gracias a Dios", se escucha decir a un operarario en un audio que circuló por varios medios locales, dando cuenta de la situación.

"Gracias a Dios no tenemos que lamentar ningún compañero herido, pero sí nos preocupa la situación. hicimos la denuncia en la Secretaría de Trabajo, pedimos inspecciones para ver lo que pasó", manifestó. "Justo nuestra gente estaba ahí, estaba haciendo una charla con los compañeros cuando sucedió esto. Gracias a dios la gente no estaban específicamente en ese lugar", comentó.

Aico se dedica a limpiar cañerías con vapor. Sus servicios son contratados por empresas de la talla de Chevrón e YPF. Los empleados de la empresa denunciaron en reiteradas ocasiones la falta de mantenimientos, además de irregularidades en el predio.

"Esto tiene que ver con los sistemas on call con los que están trabajando, que no les da garantía para poder hacer inversiones porque no saben cuánto tiempo van a trabajar. Es un problema. Habíamos quedado que este tema finalizaba y ahora estamos haciendo inspecciones en todos los yacimientos", señaló al respecto Rucci y remarcó que encontraron irregularidades "en muchísimas empresas de todas las zonas de la cuenca petrolera"

“Ante una situación de inseguridad (los trabajadores) tienen toda la facultad y el apoyo del Sindicato para parar la maniobra”, aseguró Rucci y enfatizó: “Trabajamos en una industria de riesgo, pero tenemos que tratar de evitar que ocurran accidentes”.

De acuerdo a la presentación en su página web, AICO es una empresa argentina que presta servicios de inspección “no destructiva” desde 1990.

"Nos especializamos principalmente en la industria petrolera, sector al que pertenecen nuestros clientes. Realizamos END en refinerías de petróleo, plantas petroquímicas y yacimientos de petróleo. Es de gran importancia para nosotros el desarrollo de métodos y tecnología para dar soluciones de avanzada. Estratégicamente nuestras bases de operaciones se encuentran en Plaza Huincul, Rincón de los Sauces, Catriel, Corcovo y Comodoro Rivadavia. Nuestro objetivo es convertirnos en la primer compañía de inspección no destructiva del país, para lo cual nos encontramos trabajando en un plan de desarrollo y mejora continua. Hemos implementado un completo y actualizado programa de entrenamiento, certificación de personal, con instructores de Nivel III certificado por ASNT según el SNTTC1A. Las inspecciones son llevadas a cabo de acuerdo con nuestro manual “Standard and Operative Procedure” (SOP), el cual rige los procedimientos operativos y el cumplimiento de las normas. Ingeniería dedicada a mejorar, optimizar, e innovar los equipamientos y métodos de inspección", se precisa en el sitio.