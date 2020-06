image.png

Ya había dejado en el camino por penales a Alianza en el Coloso, a Cipo por la misma vía en La Visera y a Racing de Olavarría, elenco fuerte del interior, por 1 a 0.

Y llegó el partido soñado. Ante un grande del país en cancha de Lanús, donde llevó banda de gente. Y se la complicó el Rojo, que atravesaba un gran momento en el Federal A (líder tras el 2 a 0 a Madryn con goles de Alan Sack). Hizo un partido más que digno y en el primer tiempo llenó de preguntas a La Acadé (0 a 0). Una rafága de Racing, con doblete de Brian Fernández, liquidó la historia luego.

Como si fuera hoy, anécdotas y emoción

Los héroes locales nunca lo olvidarán. “Histórica esa Copa. Fue un privilegio haber estado al mando de ese plantel. ¿El recuerdo? Ver las caras de mis jugadores en la práctica el día antes, mientras daba la formación del último campeón y organizábamos las jugadas detenidas a favor y en contra y hablabámos de la forma que jugaba defendiendo y atacando Racing. Tres días a otro nivel vivimos”, resume Coronel.

Manolo Berra, emblema del Rojo hoy en Cipo, rememora: “Yo tenia una ilusion bárbara. Pero ellos tenían un ritmo de juego superior. Para los más grandes era como un broche de oro a tanto esfuerzo jugando en casi todas las categorías del ascenso. Me sorprendió que antes del partido hablamos con un ayudante de Coca, DT de Racing, y tenían muy estudiado el circuito de juego nuestro nombre por nombre. Conocían al Lalo, a Santi Vergara, a Diego Trotta y a varios más. Por intermedio de este ayudante cambiamos algunas camisetas”.

También fue titular Gonza Lucero, hoy en Alvarado. Y lo que cuenta emociona. “Fue uno de los partidos más lindos que jugué en mi corta carrera. Fue mi primer viaje en avión y lo compartí con mi querido amigo Santi Vergara (el recordado crack fallecido) al que recuerdo siempre con una sonrisa. Hicimos un primer tiempo inteligente si bien ‘nos cascotearon el rancho por todos lados’. En el entretiempo nos ilusionamos pero no se dio. Recuerdo que Videla me clavó los tapones en el pecho y el árbitro no cobró nada. Fue muy lindo que a través de Saja nos invitaron a pasar al vestuario y compartir juntos un momento”.

