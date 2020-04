El día siguiente al fallecimiento de su padre, de 68 años, los análisis efectuados a su madre y a su hermano, quienes convivían con la víctima, dieron positivo; y a él negativo. “De todas maneras ellos están bien dentro de todo lo bien que pueden estar ante esta situación. El estado general de ambos es muy bueno, no tienen síntomas”, explicó.

El hombre contó que el jueves 2 de abril su padre tenía un malestar abdominal acaso por alguna comida “que le había caído mal”. “Por su condición de diabético y ex fumador por la situación de cuarentena no lo quisimos sacar para llevarlo a la guardia del hospital. Hicimos una consulta telefónica al hospital donde nos atendió una doctora que le preguntó acerca de su estado general, si había tenido fiebre. Le indicó un remedio por la cuestión hepática”, describió.

Hospital-de-Zapala.jpg

Al otro día el hombre continuó con malestares. En unos minutos, una ambulancia se acercó a la vivienda y lo trasladaron al hospital. “Cuando le escucharon la respiración deciden dejarlo en observación, tenía la presión baja. A mí me apartan y me indican que me vaya a mi casa siguiendo el protocolo. Esa misma noche a mi papá lo trasladan al hospital de Zapala donde le toman la muestra y el domingo confirman que el análisis es positivo. A partir de entonces su estado de salud se empezó a complicar más todavía y finalmente murió el lunes”, contó Claudio.

En cuanto a la forma en que su padre pudo contagiarse, Claudio señaló que se está investigando para dar con el llamado “paciente cero” y saber quién introdujo el virus en el pueblo. “Mi padre con el único que tuvo contacto fue con una sola persona que fue a su casa para limpiarle el calefactor. Eso habrá sido el 20 de marzo. Casualmente esa persona es el hijo del segundo hombre fallecido de Loncopué”, comentó.

El hombre de 64 años murió por coronavirus el miércoles en la madrugada en el hospital de Zapala donde había sido internado días antes por un grave cuadro de salud. “Era nuestro vecino de toda la vida porque su casa está pegada a la casa de mis padres. La relación de mi padre con el hijo de este hombre siempre fue excelente todo el tiempo. Lo que pasó fue producto de la inconsciencia, no hubo mala intención”, expresó.

Sobre la situación que hoy vive la localidad con dos personas muertas por coronavirus, 60 personas aisladas, más de 20 casos positivos confirmados y con un pueblo blindado, Claudio afirmó que “hubo mucha inconsciencia por parte de la gente, se confió demasiado, no se apegaron al cumplimiento de la cuarentena. Cuando fallece mi papá, la punta del ovillo comenzó a desentrañarse y ahí la gente entró en miedo, no en pánico porque lo que se veía por televisión como algo lejano ahora lo teníamos en nuestro pueblo”.

loncopue bloque aislamiento 01.jpg Gentileza

Claudio manifestó que en las últimas horas este pueblo de no más de 6 mil habitantes cambió “radicalmente, se puso lúgubre, ha sido un golpe muy duro, muy fuerte porque esto del coronavirus parecía todo muy lejano”.

El hombre dijo que tuvo un poco de miedo antes de hacerse el análisis que finalmente le dio negativo. “Pero lo más fuerte es la pérdida de mi papá”, confesó.

