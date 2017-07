Fue a robar, se atascó en un ventiluz al salir y murió

El cuerpo de Ezequiel David Ibáñez fue encontrado cerca de las 9 por los trabajadores y si bien no se sabe cómo ingresó, es sencillo acceder a la vivienda dado que está rodeada por un pequeño jardín al que es fácil llegar desde la entrada. El ventiluz donde quedó atrapado Ibáñez tiene tres hojas de vidrio y el muchacho quedó con las piernas del lado de adentro y el torso afuera. Debajo de esa abertura quedó tirado un sillón plegable rojo, que algunos vecinos especulan que el ladrón habría usado para trepar.

“Justo me pasaban a buscar para ir a mi clase de aquagym y me encontré con la calle llena de policías”, contó una vecina que vive en la casa de al lado, quien indicó que la noche anterior no se escucharon ruidos y que su perro golden apenas amagó a ladrar dos veces. “Si ese muchacho gritó, nadie lo escuchó”, lamentó la mujer.

En la investigación interviene la fiscal de la Unidad de Homicidios Culposos, Mariana Prunotto, quien ordenó la intervención del Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según el informe forense, el joven -que no llevaba armas de ningún tipo- llevaba unas diez horas sin vida cuando fue encontrado. Y el botín que había robado era apenas un bolso con herramientas. Tampoco había objetos valiosos dentro de la casa, ya que estaba deshabitada. Pese a que en un inicio circuló la versión de que el joven tenía grandes antecedentes, fuentes policiales indicaron que Ibañez contaba con sólo dos registros penales, ambos de este año. Uno por robo y otro por tentativa de robo, ambos en la jurisdicción de la Comisaría 10ª. Por la noche, tras ser identificado por sus familiares, el cuerpo les fue entregado.

“La persona estaba tratando de salir. Se lo halló allí con un bolso con ciertos objetos pertenecientes al lugar. Al querer salir por un ventiluz quedó presionado y lamentablemente falleció”.Mariana Prunotto

Falleció atrapado en una balacera

Un hombre que había sido herido por dos personas a bordo de una moto en la ciudad santafesina de Villa Gobernador Gálvez falleció ayer por la mañana en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Se trata de Juan Ariel Ayala, de 35 años, quien durante el mediodía del sábado pasado fue atacado por dos personas que pasaron en motos y le efectuaron varios disparos, dos de los cuales le impactaron en la zona latero-cervical izquierda y región dorsal.

Según las versiones, Ayala quedó en medio de un enfrentamiento entre dos hombres que dispararon desde una moto a otro individuo, pero que terminaron impactando en la víctima.

El herido fue trasladado en grave estado al Hospital Provincial y posteriormente fue derivado al HECA, donde falleció. Al llegar personal policial de la Comisaría 25 de esa ciudad al lugar, los vecinos apuntaron a dos hombres como autores del ataque, Carlos E. y Alejandro C., quienes minutos antes habían pasado en moto disparando contra otro hombre.