"Me descolocó un poco, a todos. Es lamentable, no tenemos la posibilidad de elegir. A mí me sorprendió el llamado, porque ni siquiera habíamos hablado de números, porque se puede llevar por ese lado, podían decir que yo quería mucha guita, pero no es así", contó Páez, que de a poco va digiriendo la novedad.

"Quiero seguir dirigiendo, estos cinco meses fueron muy importantes para mí, aprendí muchas cosas, es lo que me gusta y es lo que mejor hago. Me gustaría tener alguna otra oportunidad", indicó el entrenador.

Páez intenta no guardar rencor y tomarlo de la mejor manera, como una prueba en su carrera. "Las cosas se dieron así, yo las entiendo, estoy tranquilo porque hice las cosas bien. Fue un baldazo de agua fría, trato de ser fuerte", indicó.

"Seguro voy a ir a la cancha, si tengo la posibilidad, voy a ir a ver a los chicos cómo les va. De hecho, les mandé un mensaje deseándole lo mejor", contó.

Alianza comenzó la pretemporada con el preparador físico Gustavo Rivas y en las próximas horas anunciará al nuevo DT.

