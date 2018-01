Según contó su familia, el sábado volvió a abrir los ojos y los médicos descartaron la muerte cerebral. Sin embargo, el pedido ahora se centra en poder traerlo de regreso a Rosario. De acuerdo con la denuncia, en el sanatorio de la ciudad de Lima tardaron en atenderlo y eso generó la infección.

Por el momento, no tienen respuesta de parte de Cancillería, contó Sabina en diálogo con La Capital. Reveló que su hermano “no responde a estímulos, sólo abre los ojos y se vuelve a dormir”. “Nos dejaron a la deriva. Necesitamos alguna solución. Me llamaron una sola vez para decirme que estaba internado. Me dijeron que los costos que significa trasladarlo a Argentina son muy altos y que tienen que correr por parte de la familia”, contó Sabina.

11 días lleva internado el joven en Lima. El argentino fue el domingo 14 al hospital peruano, pero recién lo atendieron el lunes 15. Ese día fue que comenzó a descompensarse y sufrió un paro cardiorrespiratorio que lo dejó grave.

Cristian Aranda estaba de vacaciones en Perú y se hizo atender en el hospital Arzobispo Loayza, de Lima. Todavía no se sabe qué fue lo que pasó.

Cristian está con una mascarilla de oxígeno, luego de algunos días de haber estado entubado. Su madre ya se encuentra en Lima, mientras que el padre partirá mañana en colectivo y llegará el martes. “Mi mamá me llamó y me comunicó que le dicen que no se puede hacer el traslado, pero que no le quieren dar un certificado que avale esa decisión”, indicó.

El joven decidió hacerse atender el domingo 14 de enero en el hospital Arzobispo Loayza de Lima. Los médicos le dijeron que los domingos no atendían, pero como el dolor era tal, se quedó allí, en el piso, con una amiga. Al día siguiente, la chica se fue a trabajar y cuando regresó por la tarde, lo encontró en el mismo lugar que el día anterior, sólo que esta vez le habían colocado un suero. El martes de la semana pasada todo se complicó. Cristian tuvo un paro cardiorrespiratorio y entró en coma. “Ese día volaba de fiebre y le dieron un antibiótico. En ese momento ella se fue y cuando volvió, mi hermano no estaba donde lo había dejado y no la dejaron verlo. Lo dejaron tirado en el piso. Después nos enteramos de que tuvo un paro”.

Con respecto al diagnóstico, Sabina añadió: “Se descartó la muerte cerebral. Pero es como que no tiene mucha vida el cerebro. Aparentemente eso pasó porque no tuvo oxígeno en el cerebro por mucho tiempo. Supongo que porque no lo atendieron en el tiempo debido”. Fue extubado el martes último pero su pronóstico aún es incierto. “Necesitamos tenerlo acá”, dijo la hermana del mochilero.