Fuerte cruce entre Del Moro y De Vido en las redes

En la carta publicada en Facebook, De Vido consideró estar detenido por la "voluntad política" del presidente Mauricio Macri y comentó haber escuchado la entrevista de Del Moro a Rusconi, en la que, según él, el periodista acabó "insultando" al letrado.

"No sé qué quiso hacer este energúmeno de Del Moro, pero una nota reportaje desde ya no. La lamentable entrevista-interpelación tuvo como denominador común la injuria, la calumnia y el agravio hacia mi persona, sin consideración a las explicaciones de mi abogado defensor y con la más absoluta ignorancia sobre mi trayectoria como Ministro, que solo testimonió como referencia en algún momento una panelista", escribió el extitular de la cartera de Planificación.

De Vido agregó que "las "pruebas" en su contra fueron "extractos de opiniones y artículos de ellos mismos" y que "son de la calaña de las utilizadas por el perito Cohen en la causa por Gas Natural Licuado, donde vaya a saber quién es su mandante o parte de hechos como el procesamiento cinematográfico de los peritos de Juicio Once 1, luego reivindicados porque no habían faltado a la verdad y los trenes frenaban. Todas pruebas falsas y armadas en mi contra".

Del Moro utilizó su cuenta de Twitter para contestarle: "Soy una persona de bien, trabajador y honesto que no es poca cosa. Que usted me diga mercenario más que un agravio es un cumplido". Y continuó: "El que está PRESO es usted. Ni los propios lo bancaron y por favor por respeto a los familiares de las victimas de Once llámese a silencio".